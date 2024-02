Abusa della nipote 12enne, arresti domiciliari per lo zio

È accusato di aver abusato della nipote di 12 anni mentre i genitori della ragazzina non c'erano e lui aveva il compito di badare a lei. Per questo la polizia di Terracina, in provincia di Latina, ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un romeno di 35 anni, ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni della nipote quattordicenne, all'epoca dei fatti dodicenne. I genitori della ragazza hanno presentato una denuncia nei confronti dello zio della giovane a ottobre, raccontando di aver appreso solo pochi giorni prima della presunta violenza sessuale avvenuta circa 8 mesi prima ai danni della figlia. La ragazza avrebbe confidato alla sorella maggiore che in un'occasione in cui i genitori avevano chiesto allo zio di badare ai propri figli in loro assenza, quest'ultimo, approfittando del loro allontanamento e del fatto che gli altri figli presenti in casa dormissero, ha abusato di lei. A seguito della denuncia, i poliziotti hanno effettuato approfondimenti investigativi, nel corso dei quali è stata ascoltata nelle forme dell'audizione protetta anche la stessa vittima, la quale ha confermato integralmente i fatti narrati, risultando fortemente attendibile e credibile. L'indagato è posto agli arresti domiciliari a Terracina e nei prossimi giorni gli verrà applicato il braccialetto elettronico.



