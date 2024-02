Sei gestori di autolavaggi denunciati e multe per 25mila euro

Sei gestori denunciati e multe complessive per oltre 25mila euro a carico di dieci attività sul litorale romano e nell'entroterra di Ostia. E' il bilancio di una serie di controlli eseguiti in autolavaggi da parte dei carabinieri della Compagnia di Ostia nel corso di un servizio straordinario mirato al rispetto delle norme in materia di tutela ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Identificate, in totale, 85 persone tra gestori e dipendenti, uno dei quali arrestato perché colpito da ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per reati in materia di sostanze stupefacenti. I controlli hanno interessato attività di Fregene, Ponte Galeria, Casal Palocco e Vitinia.





