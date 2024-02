Roma: Baldanzi 'spero di ripagare la fiducia dei Friedkin'

"Il fatto che mi abbiano voluto i Friedkin per me sinceramente non è una pressione, ma è un motivo di grande orgoglio e sono felice. Ringrazio la proprietà e il direttore che c'era e il mister. È un motivo di orgoglio e spero di poter ripagare la fiducia, è il mio obiettivo e lavoro per questo". Lo ha detto Tommaso Baldanzi, arrivato alla Roma durante la sessione del calciomercato invernale, al podcast creato dalla società giallorossa. Parlando poi della prima settimana con la sua nuova squadra ha aggiunto: "È stata veloce ed intensa dal punto di vista delle emozioni, ma è stata una bella settimana. Ho conosciuto i ragazzi, il mister, lo staff e tutte le persone che lavorano in questo centro sportivo immenso e bellissimo. Sono felice di essere qua e sono stato molto contento di aver fatto la prima partita all'Olimpico. Sono felice dell'accoglienza della città. L'ho ringraziata e la ringrazio".



