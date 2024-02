Imprenditore rapinato dell'orologio in strada ad Aprilia

Questa mattina un imprenditore di Aprilia è stato avvicinato da alcuni uomini con il volto coperto mentre stava ricaricando la sua auto in via Carducci. L'uomo, sotto minaccia, è stato costretto a consegnare loro l'orologio, prima che alcuni residenti della zona si accorgessero di cosa stava accadendo e iniziassero a urlare, mettendoli in fuga.

Sull'episodio indagano i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. Si tratta della terza rapina nel giro di poco più di 24 ore nel comune in provincia di Latina, addirittura la quinta negli ultimi giorni. Prima sono stati rapinati due supermercati Eurospin, mentre lunedì e martedì sera alcuni uomini con il volto coperto hanno colpito in due diverse tabaccherie in via Foscolo e via De Gasperi, minacciando i dipendenti delle attività armati di coltello per farsi consegnare soldi contanti e gratta e vinci. Due colpi molto simili tra loro e che avevano fatto sospettare che dietro potesse esserci lo stesso gruppo. Tra l'altro, un terzo colpo sarebbe andato a vuoto in Corso Papa Giovanni XXIII, dove sempre ieri sera sono stati visti due uomini con il viso coperto da una mascherina chirurgica aggirarsi nei pressi di una terza tabaccheria.



