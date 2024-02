Cresce il turismo a Viterbo, nel 2023 156mila arrivi (+15,8%)

Cresce il turismo a Viterbo con 156mila arrivi e oltre 256mila presenze nel 2023: questo è il principale dato emerso questa mattina all'evento Mai così tanti, un convegno riservato agli operatori turistici del capoluogo, organizzato nella sala Regia dal Comune di Viterbo.

Durante la mattinata la sindaca Chiara Frontini e l'assessore allo sviluppo economico Silvio Franco si sono confrontati con gli operatori di settore locali, per fare il punto dell'anno trascorso e studiare nuove strategie per incrementare il flusso turistico.

"Un numero importante che rappresenta positivamente un anno di lavoro svolto bene - ha detto la sindaca - ma comunque dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per far crescere queste cifre. Intanto - ha concluso - abbiamo voluto organizzare questo convegno per presentarvi una sorta di fotografia dei traguardi positivi raggiunti in questo anno appena trascorso." I dati raccolti grazie alla collaborazione con Promotuscia, parlano di 156mila arrivi e 256mila presenze di turisti nel 2023, con una media di pernottamento di 1.6 notti. Il tutto si traduce in un aumento degli arrivi del 15,8% e delle presenze del 13,5% rispetto al 2022.

"I dati dimostrano che il trend nazionale del turismo è in crescita - ha spiegato l'assessore Franco - quindi anche Viterbo ne ha beneficiato, ma sicuramente anche le politiche messe in campo da questa amministrazione in questo anno e mezzo, hanno contribuito ad aumentare queste percentuali."



