Assessore, 'per Maratona Roma-Ostia record 10mila iscritti'

"Sarà grande una giornata di sport e di partecipazione. Un grande evento che genera ricadute positive su turismo, economia e occupazione. La Roma-Ostia è un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati e quest'anno raggiungerà il record dei 10mila iscritti". Lo ha detto l'assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato in merito alla presentazione in Campidoglio della Mezza Maratona Roma Ostia.

"Un traguardo possibile grazie a una ricetta che si conferma vincente - aggiunge - la grande professionalità degli organizzatori e dei volontari, lo storico percorso sempre suggestivo con l'arrivo al mare e la capacità di accoglienza della nostra città. La Roma-Ostia ha anche il merito di valorizzare il litorale romano: saranno oltre 5.000 gli iscritti provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero che affolleranno le strutture ricettive del mare di Roma. Una vera boccata d'ossigeno che abbiamo cercato e voluto per questo quadrante di Capitale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA