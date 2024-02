Aprilia, seconda rapina ad una tabaccheria in 24 ore

Seconda rapina nel giro di 24 ore ad Aprilia. Dopo quella di lunedì sera in una tabaccheria di via Ugo Foscolo, nel quartiere nord della città in provincia di Latina, ieri sera i malviventi hanno colpito in via Alcide De Gasperi, dove due uomini hanno fatto irruzione in un altro tabacchi mentre in fila c'erano ancora diversi clienti, minacciando le commesse con un coltello da cucina.

Come riportano diversi quotidiani locali, i due si sono fatti consegnare l'incasso e sono poi fuggiti a piedi, entrambi con il volto coperto da una mascherina chirurgica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che hanno avviato le indagini e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, al fine di individuare elementi utili a rintracciare i due rapinatori. Una rapina, quella di ieri sera, che fa seguito a quella di lunedì nella rivendita di via Foscolo, dove con un coltello in mano e il volto travisato due malviventi erano entrati nel negozio, facendosi consegnare l'incasso della giornata e alcuni "gratta e vinci". I due colpi sono stati molto simili tra loro e vi è il sospetto che dietro possa esserci lo stesso gruppo. Tra l'altro, un terzo colpo sarebbe andato a vuoto in Corso Papa Giovanni XXIII, dove sempre ieri sera sono stati visti due uomini con il viso coperto da una mascherina chirurgica aggirarsi nei pressi di una terza tabaccheria.



