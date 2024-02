Sermoneta, confermata la bandiera arancione per il turismo

Il Touring Club Italiano ha confermato alla città di Sermoneta per il triennio 2024-2026 la Bandiera Arancione per il turismo. Si tratta di una certificazione prestigiosa che attesta la qualità nell'accoglienza del territorio, l'attenzione all'ambiente e l'autenticità delle esperienze enogastronomiche all'insegna della tradizione ma anche dell'innovazione. L'annuncio è stato dato a Milano dal ministro per il Turismo Daniela Santanché nel corso della Bit, Borsa Internazionale del Turismo. Sermoneta è ininterrottamente premiata con la Bandiera Arancione dal 2006, frutto di un lavoro costante e continuo delle Amministrazioni che si sono succedute nel preservare, valorizzare e tramandare il patrimonio storico, culturale e architettonico locale.

In Italia sono 281 i paesi Bandiera Arancione, di cui 20 nel Lazio. La motivazione della certificazione 2024-2026, frutto di una attenta valutazione da parte del Touring club insieme agli uffici comunali, premia gli sforzi dell'Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli nel migliorare l'esperienza di fruizione del turista con le eccellenze culturali e architettoniche. «Sermoneta - si legge nella motivazione - si distingue per un efficiente sistema di segnaletica informativa, che guida il turista nel centro storico curatissimo e ricco di punti di interesse storico-culturali».



