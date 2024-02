Roma:D'Amato, dati vecchi, nessun rischio da termovalorizzatore

"Lo studio Eras del dipartimento di epidemiologia è un aggiornamento di dati vecchi su impianti vecchi, senza nessuna nuova coorte e senza nessun modello di dispersione nuovo, pertanto è assolutamente fuorviante ed errato fare riferimento al nuovo impianto di Roma necessario a completare il ciclo dei rifiuti. Su questi temi, e lo dico da ex assessore alla Sanità, dovrebbe sempre prevalere il metodo dell'evidenza scientifica. Gli stessi epidemiologi sono sorpresi dal clamore suscitato da un semplice aggiornamento di un lavoro che risale a molti anni fa, che non ha niente a che fare con il nuovo impianto. Auspico che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente della Regione, Francesco Rocca, dicano parole chiare per evitare un inutile allarmismo". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare della segreteria nazionale di Azione, Alessio D'Amato, a proposito di uno studio del programma regionale Eras per il quale ci sarebbero danni alla salute per chi vive vicino a inceneritori e discariche.



