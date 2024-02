Investì 41enne, rintracciato pirata strada e denunciato

Ha investito domenica un uomo di 41 anni all'Infernetto e si è poi allontanarsi senza prestare soccorso. Ma il conducente dell'auto è stato rintracciato e denunciato dalla polizia locale.

Gli agenti del X Gruppo Mare, intervenuti sul luogo dell'incidente, hanno svolto i primi accertamenti per ricostituire l'accaduto, avviando subito accurate indagini per rintracciare l'automobilista. Grazie anche ad alcune testimonianze e all'acquisizione delle immagini delle telecamere di zona, gli agenti hanno intercettato il veicolo.

Il conducente, il giorno dopo l'impatto, aveva tentato di portare il mezzo a un meccanico per riparare la carrozzeria danneggiata, ma è stato subito individuato dalla polizia locale.

L'uomo dovrà ora rispondere all'Autorità Giudiziaria per il reato di fuga ed omissione di soccorso. Il 41enne investito è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata.



