Crollo palazzine Amatrice: pg Cassazione, confermare condanne

Il pg della Cassazione ha chiesto di confermare le condanne arrivate dal procedimento nato dal crollo di due palazzine ex Iacp (Ater) ad Amatrice dovuto al terremoto del 24 agosto del 2016 che causò la morte di 19 persone.

La Corte di Appello di Roma, nel marzo del 2023, aveva ribadito le condanne a 9 anni di reclusione per Ottaviano Boni, all'epoca direttore tecnico dell'impresa costruttrice Sogeap e a 5 anni per Maurizio Scacchi, geometra della Regione Lazio-Genio Civile. La sentenza dovrebbe arrivare in giornata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA