A Roma l'ultimo addio a Losi, leggenda giallorossa

Ex giallorossi come Giancarlo De Sisti e Sebino Nela, ma anche Bruno Giordano e Luca Zingaretti hanno voluto dare il loro saluto a Giacomo Losi insieme a centinaia di persone che hanno affollato la chiesa nel quartiere della Balduina dove si sono svolti i funerali dell'ex capitano della Roma, morto domenica scorsa a 88 anni.

Tante corone hanno ornato l'altare e la bara, tra cui una con metà fiori rossi e metà gialli, fatta arrivare dalla Roma. La società era presente con una piccola delegazione, tra cui quattro giocatori dell'U.18. Al termine della funzione, un lunghissimo applauso e cori da parte dei tifosi che, accesi i fumogeni, hanno sventolato un bandierone con il volto di 'Core de Roma', il terzo giocatore con più presenze in giallorosso dietro solo a Totti e De Rossi.



