Protesta trattori, presidio a Torrimpietra alle porte di Roma

Una rappresentanza di agricoltori dei territori di Fiumicino, Anguillara e Cerveteri, con una ventina di trattori, si è radunata in presidio lungo la via Aurelia, tra Torrimpietra e Granaretto, vicino al bivio per Bracciano e Traglatella. Sono sui terreni al margine della consolare e non ci sono problemi per la viabilità. Espongono sui mezzi, oltre a dei tricolori, striscioni o cartelli con slogan come "La nostra fine la vostra fame!", "L'Italia chiama Roma presente", "Gli agricoltori non sono in vendita". Sul posto le forze dell'ordine e la polizia locale. A portare solidarietà agli agricoltori sia consiglieri di centro destra che centro sinistra del Comune di Fiumicino.



