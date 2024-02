Losi, domani i funerali a Roma

Roberto Losi, figlio dell'ex capitano della Roma, ha fatto sapere tramite i social quando ci saranno i funerali del padre, 'simbolo' della squadra giallorossa. "Ciao a tutti - ha scritto -. Domani alle ore 15.00 c/o la Parrocchia di Santa Paola Romana in Via Duccio Galimberti 9 a Roma (zona Balduina ndr) saluteremo il mio PAPÀ. Giacomino, con il suo solito sorriso, vi aspetterà per abbracciarvi tutti. Grazie per l' immensa vicinanza dimostrata a me e alla mia famiglia".





