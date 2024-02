Leader protesta, 'a Roma nei prossimi giorni con 2mila trattori'

"Attendiamo circa duemila trattori per la grande mobilitazione a Roma. Stasera, dopo un incontro in Questura, annunceremo la data". A dirlo Danilo Calvani, leader del 'Cra Agricoltori' che sta guidando la protesta.

"Alcuni presidi si sono già formati: a Valmontone, Civitavecchia e Torrimpientra". E in merito agli agricoltori partiti stamattina dalla Valdichiana spiega: "E' un gruppo autonomo, Quando arriveranno a Roma, se vorranno, saremo pronti ad accoglierli".



