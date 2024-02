L' Ascolto e lo spazio, la magia del suono pensando a Luigi Nono

La Messe de Notre-Dame di Guillaume de Machaut in un'esecuzione secondo le caratteristiche acustiche della cattedrale di Reims, accostata a un mottetto di Guillaume Dufay e a Das Atmende klarsein di Luigi Nono su testi di Massimo Cacciari, la cui prima romana avvenne nel 1982 proprio all'Aula Magna della Sapienza alla presenza del compositore. E' la serata che l'Istituzione Universitaria dei Concerti propone il 6 febbraio nell' Ateneo romano per i 100 anni della nascita di Luigi Nono con L'Ascolto e lo Spazio del Ready Made Ensemble diretto da Gianluca Ruggeri con Gianni Trovalusci al flauto basso e Alvise Vidolin alla regia del suono. Il progetto - spiega Trovalusci - tratta di un sogno legato alla magia dell'ascolto e alle possibilità che oggi la tecnologia ci offre: evocare in uno spazio le condizioni acustiche di altri luoghi, portando l'attenzione dell'ascoltatore, attraverso un'amplificazione trasparente, che non ha come scopo primo quello di amplificare la sorgente, ma di rendere più sonoro e immersivo l'ambiente circostante verso quel 'Teatro dell'Ascolto' che coinvolge suono, musica e spazio da tempi remoti. Le composizioni che formano il programma appaiono come tre declinazioni esemplari di questo rapporto, in cui lo Spazio diviene uno degli elementi generativi e, nel caso di Luigi Nono grazie anche al live electronics, strutturale dell'opera stessa.

il compositore, più di ogni altro, ha indicato la strada per un rinnovamento profondo dell'Ascolto, anche attraverso la sapiente eredità degli autori del passato, sempre presenti nella sua musica. Il Ready-Made Ensemble, fondato nel 2002 da Valerio Borgianelli Spina e Stefano Sanzò, è costituito da cantanti a cui si aggiungono spesso strumentisti e incrocia musica antica, minimalismo, le provocazioni delle avanguardie e il concerto come azione drammatica. In questa occasione è composto da otto vocal performers, artisti completi, dal compositore allo strumentista al direttore di coro.



