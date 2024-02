De Rossi, con l'Inter servirà la nostra miglior versione

"Roma-Inter? Queste partite prima o poi arrivano. E' un momento di consapevolezza. E' giusto festeggiare le vittorie, ma abbiamo fatto poco più di niente.

Ora arriva l'Inter che è la più forte del campionato, ma è anche la squadra che gioca meglio di tutti. Dobbiamo essere nella nostra miglior versione per vincere la partita". Lo ha detto Daniele De Rossi a Dazn nel post partita di Roma-Cagliari.

Parlando del sostegno ricevuto dalla società ha aggiunto: "Tiago Pinto con me è stato fantastico. Ma anche ora che non c'è continuo a sentire un sostegno incredibile, oggi ad esempio ho parlato con Dan Friedkin", ha aggiunto. Parlando della partita ha invece spiegato: "Mi è piaciuta la gara, in campo ho visto cose sulle quali avevamo lavorato in settimana. Quando la sblocchi presto sembra tutto più semplice, ma sono felice che abbiamo saputo gestire da grande squadra anche i momenti di rilassatezza".

Sull'esonero di Mourinho, invece, torna Dybala. "Le cose che dovevo dirgli le ho dette a lui. Non è bello perdere un allenatore a metà stagione, la colpa è di tutti e nel calcio pagano gli allenatori - ha aggiunto -. Anche noi calciatori dobbiamo guardarci dentro e avere una ragione per quello che è successo". Lo Special One, tra l'altro, il giorno del suo addio ha lasciato nell'armadietto di Pellegrini l'anello che la squadra gli aveva regalato per la vittoria della Conference League.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA