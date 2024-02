Da Pappano un superpo Requiem di Verdi per ricordare Abbado

Una esecuzione superba della Messa da Requiem di Verdi per ricordare Claudio Abbado. Antonio Pappano è tornato a Santa Cecilia per tre concerti, l' ultimo in programma questa sera, dedicati al grande direttore d' orchestra a dieci anni dalla morte. Appuntamenti tutti sold out all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, segno dell' affetto del pubblico dell' Accademia Nazionale che ha seguito Sir Tony per 18 anni nella sua lunga avventura di direttore musicale conclusa l' anno scorso con la nomina a direttore emerito. Il maestro che dalla stagione 2024/2025 assumerà l' incarico di direttore principale della London Symphony Orchestra, ha incantato gli spettatori della seconda serata, tra i quali anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, conclusa da un lungo applauso anche per l'orchestra e il coro in grande spolvero e il cast di voci internazionale davvero notevole con il soprano sudafricano Masabane Cecilia Rangwanasha, il mezzosoprano lettone Elina Garanča al suo debutto ceciliano, il tenore sudcoreano SeokJong Baek e il basso georgiano Giorgi Manoshvili. ''Essere di nuovo qui a Roma con l'orchestra e il coro è per me una gioia - ha detto Pappano -. Claudio Abbado era un talento al di là del normale, un musicista visionario che ha creato orchestre e si è occupato dei giovani musicisti, un interprete incredibile per quello che ha dato all' Italia e al mondo intero. Ho avuto l' opportunità di conoscerlo nella fase finale della sua vita. E' stato molto vicino a Santa Cecilia, averlo avuto accanto ai miei musicisti è stato un regalo''. Nei giorni scorsi l'Accademia Nazionale ha organizzato il convegno internazionale "Dirigere il futuro. Claudio Abbado tra utopia e realtà" in collaborazione con la Fondazione Claudio Abbado. Il 15 febbraio su Rai 5 andrà in onda in prima serata la prima di 4 puntate dello speciale "Abbado artista di progetto" curato da Rai Cultura e dedicato al convegno voluto da Santa Cecilia a ottobre al quale hanno partecipato Daniele Abbado, il sovrintendente Michele dall'Ongaro, il pianista Alexander Lonquich e il musicologo Sandro Cappelletto. A seguire sarà trasmesso il Requiem di Verdi diretto da Pappano il 5 febbraio al Parco della Musica.



