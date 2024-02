Serie A donne: Roma-Juve 3-1, giallorosse a +8

La Roma cala il tris sulla Juventus e sale a +8 sulle bianconere, la Sampdoria supera 1-0 il Pomigliano e resta in corsa per il quinto posto: la 15/a giornata della Serie A donne '23-24 si chiude con il 14/o successo delle capitoline e il quinto delle liguri.

Lo scontro al vertice andato in scena in un Tre Fontane gremito in ogni ordine di posti è giallorosso: le prime della classe battono 3-1 le bianconere e - a tre giornate dalla fine della Regular Season - incrementano ulteriormente il vantaggio in classifica sulle rivali, che ora è di +8 (42 punti contro 34).

A segno per la Roma Giugliano su rigore, Viens e Linari, mentre la Juve ha segnato il gol della bandiera nel recupero, al 92', con Thomas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA