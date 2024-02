Motociclista perde il controllo durante un fuoripista, grave

Un appassionato di motociclismo da cross è stato soccorso con un'eliambulanza del 118 nei boschi di località Portella ad Isola del Liri, nel Frusinate, per le conseguenze dell'incidente avvenuto nel corso di un 'fuoripista' nel quale era impegnato con altri due amici.

Il motociclista, 48 anni, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando ed è caduto in maniera rovinosa. Gli amici hanno capito subito che aveva riportato ferite serie ed hanno chiamato i soccorsi fornendo la posizione precisa del luogo in cui si trovavano.

Il personale sanitario del 118, valutata la situazione, ha fatto intervenire l'eliambulanza disponendo il trasferimento a Roma nel policlinico Tor Vergata dove il motociclista è stato ricoverato con prognosi riservata.



