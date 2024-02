Sei Nazioni: Italia-Inghilterra 24-27

L'Italia spaventa l'Inghilterra all'Olimpico nella partita d'esordio del Sei Nazioni 2024 di rugby, ma finisce sconfitta 27-24, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 17-14. La squadra azzurra ha realizzato due mete nel primo tempo, con Alessandro Garbisi e Allan, contro una sola dei bianchi, siglata da Daly. Il sorpasso è arrivato a inizio ripresa, con una meta di Mitchell, trasformata da Ford che poi su punizione ha allargato il vantaggio per gli inglesi, ma l'Italia non ha mollato e nel recupero si è riavvicinata con la meta di Ioane trasformata da Garbisi.



