Lite su un bus vicino Roma, passeggero preso a calci e pugni

E' finita a calci e pugni una discussione stamattina su un autobus alle porte di Roma. E' accaduto su via Tiburtina all'altezza dello svincolo di Guidonia Montecelio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant'Angelo Romano e della tenenza di Guidonia.

A quanto ricostruito, un passeggero ha iniziato a importunare l'autista di un bus Cotral chiedendogli di accelerare perché stava facendo tardi al lavoro. Così il conducente ha fermato la corsa e lo ha invitato a scendere.

A quel punto sono intervenuti due passeggeri che hanno aggredito a calci e pugni l'uomo che importunava l'autista. Poi si sono allontanati. Sono in corso indagini per risalire agli aggressori. L'uomo è stato portato in ospedale in codice giallo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA