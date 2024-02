Ferì due persone a colpi di pistola, arrestato

Arrestato dalla polizia il presunto responsabile degli spari in strada a La Rustica, alla periferia di Roma, che il 17 giugno hanno ferito due persone. Gli agenti della Squadra mobile capitolina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, nei confronti dell'uomo.

Le indagini, coordinate dalla Procura e svolte in "un contesto omertoso", hanno ricostruito che i colpi sono stati esplosi al termine di una discussione con le due vittime.

Subito dopo l'autore del duplice tentato omicidio si è allontanato dal quartiere e si è reso irreperibile per paura di ritorsioni, in realtà avvenute con esplosioni di ordigni e incendi ai danni di attività commerciali e auto di proprietà di persone a lui vicine.

L'uomo è stato rintracciato dalla Squadra mobile e arrestato.





