A Roma sit in per stop stragi strade e sostegno a proposta legge

Un sit in per far approvare rapidamente la proposta di legge Strade Sicure e firmare una petizione per avere anche nel Lazio una legge sulla sicurezza stradale che sia all'avanguardia in Europa. Lo ha promosso Azione stamattina a piazza Irnerio, nel quartiere romano di Boccea. "Non è il momento dell'attesa ma quello delle soluzioni - ha detto il consigliere regionale Alessio d'Amato, che ha presentato la proposta di legge - insieme possiamo raggiungere lo scopo di ridurre il numero di vittime e feriti sulla strada in linea con gli obiettivi fissati dalle direttive europee sulla sicurezza stradale, dimezzare il numero di incidenti entro il 2030 per arrivare a zero morti sulle strade entro il 2050". Lo scorso anno le vittime nel Lazio sono state circa 300. Solo a Roma e provincia sono stati 188 i morti - 126 a Roma - e 11.900 incidenti, quasi 15000 feriti; tre gli incidenti stradali ogni ora nella capitale. Il Lazio detiene il record italiano di pedoni uccisi, 73 lo scorso anno, un sesto di tutti i pedoni morti in Italia, solo a Roma 42; 15 i ciclisti deceduti nel Lazio, quasi tutti a Roma.

"Abbiamo quartieri eccessivamente congestionati dal traffico, con troppe auto e una cattiva qualità dell'aria", ha osservato il consigliere capitolino Francesco Carpano. "Lo scopo della nostra inziativa è sensibilizzare l'opinione pubblica e fare realizzare opere necessarie per la sicurezza stradale. Secondo noi le 'zone 30' vanno fatte dove necessario", ha affermato Claudia Finelli, consigliere del XIII Municipio di Azione.

Il sit in verrà ripetuto in tutti i Municipi di Roma e nei Comuni laziali. Le associazioni che vorranno essere audite in Regione potranno chiedere di farlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA