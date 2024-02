Tarquinia, associazioni in campo contro abbattimento di 65 pini

Associazioni in campo, a Tarquinia, per fermare l'abbattimento di 65 pini ad alto fusto e in ottima salute che fiancheggiano viale Mediterraneo al Lido, donando ombra e bellezza al quartiere marittimo della cittadina etrusca, meta non solo estiva di tanti villeggianti e proprietari di seconde case che amano lo 'storico' skyline di questi alberi e che, in alcune aree, sono già stati abbattuti cambiando per sempre il paesaggio. L'amministrazione comunale - guidata dal sindaco Alessandro Giulivi - vuole infatti procedere con il taglio, nonostante il parere contrario espresso dalla Soprintendenza. Per cercare di fermare questo scenario martedì 6 febbraio presso la onlus benefica 'Semi di pace', alle 16,30, le associazioni Assolidi, la Lestra e la stessa 'Semi di pace' hanno organizzato una assemblea aperta alla cittadinanza e all'amministrazione cittadina alla quale partecipano esperti forestali per indicare strade alternative al taglio indiscriminato dei pini pur con l'obiettivo di rifare, con moderne tecniche agronomiche 'conservative', la pavimentazione stradale che in molti tratti presenta alti e irregolari dossi e cunette.

"L' Amministrazione comunale ha affrontato il problema approvando un progetto che prevede il rifacimento del manto stradale, la manutenzione degli impianti idrici e fognari e l'abbattimento di 65 pini lungo viale Mediterraneo. La Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale si è espressa con parere favorevole ai lavori di riqualificazione, esclusivamente a condizione che gli alberi non vengano abbattuti e vengano adottate moderne tecniche agronomiche per la salvaguardia di tutti gli alberi. Il parere della Soprintendenza è motivato da puntuali considerazioni di carattere giuridico e dal riscontro del perfetto stato fitosanitario dei pini posti su viale Mediterraneo, i quali non sono a rischio caduta", fanno presente le associazioni 'consorziate' contro l'abbattimento..



