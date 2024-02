Nuovo investimento a Roma. Un pedone è stato travolto da un'auto stamattina in via delle Isole Curzolane, in zona Vigne Nuove. Sul posto per i rilievi la polizia locale del III Gruppo Nomentano. Da chiarire la dinamica dell'incidente. L'uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.



