Furti ad anziani e turisti a Roma, 8 arresti

Avrebbero messo a segno oltre venti furti ai danni di anziani o turisti in vacanza nella capitale, ma la banda è stata scoperta dalla polizia. Nelle prime ore del mattino gli agenti della Squadra Mobile di Roma, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di 8 uomini di origine sudamericana. Dalle indagini, avviate dalla Squadra Mobile nel 2022, è stato ricostruito che il sodalizio era suddiviso in due 'batterie' criminali interconnesse tra loro, dedite ai furti. I ruoli erano ben ripartiti. C'era una prima fase in cui venivano individuate le vittime, di solito anziani soli o gruppi di turisti indaffarati con i propri bagagli al momento della partenza o dell'arrivo nelle strutture ricettive. Poi si avvicinavano distraendoli con banali scuse come la richiesta di informazioni stradali. Infine un altro componente del gruppo si avvicinava e portava a termine il 'colpo' scappando via in auto con un complice. Sono 22 gli episodi accertati tra giugno 2022 e luglio scorso. Nel corso delle indagini sono stati compiuti complessivamente 7 arresti in flagranza di reato. Durante le attività sono stati sequestrati numerosi beni di provenienza illecita acquistati con carte di credito rubate.



