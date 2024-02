Con il 6 Nazioni al Foro Italico torna anche il 'Peroni Village'

Torna il Sei Nazioni, con la sfida di domani per la prima giornata fra Italia e Inghilterra che porta con sé, come ormai da tradizione anche il 'Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village' che animerà il Parco Sportivo del Foro Italico come occasione di aggregazione e festa per gli appassionati del rugby e del Torneo 'ovale' più antico.

Ad arricchire il programma sarà l'esibizione degli Editors, band internazionale di musica indie-alternativa, che animerà con il proprio sound il palco post partita con una speciale esibizione dj-set firmata da Elliot Williams e Russell Leetch, rispettivamente chitarrista e bassista del celebre gruppo britannico. Inoltre, per l'intera giornata, è previsto un accompagnamento musicale da parte del partner RDS.

"Peroni Nastro Azzurro crede fortemente nei valori sportivi in quanto espressione di un modo di vivere - spiega Viviana Manera, Marketing Director di Peroni -, e attraverso la partnership con la federugby, vogliamo essere a fianco dei nostri consumatori per celebrare e festeggiare momenti unici ed emozionanti come quelli sportivi".

L'ex azzurro Carlo Checchinato, ora direttore commerciale della Fir , sottolinea che "il Peroni Terzo Tempo Village è un asset strategico all'interno della nostra offerta di intrattenimento pre e post partita, oltre che il nostro partner di più lungo corso. Attraverso il Terzo Tempo anche quest'anno divertiremo e coinvolgeremo appassionati vecchi e nuovi consolidando lavisione del Sei Nazioni come momento di grande sport".



