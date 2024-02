La Mobile chiude casa d'appuntamenti a Rieti, era in un alloggio popolare

La Squadra Mobile di Rieti ha denunciato in stato di libertà per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, un 60enne reatino che aveva organizzato una 'casa d'appuntamenti' nell'alloggio popolare di cui beneficiava in un quartiere centrale del capoluogo reatino.

L'indagine è stata avviata dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Rieti, coordinati dal commissario capo Marco Stamegna, nella seconda metà di dicembre, dopo che gli agenti di una Volante, intervenuti per una segnalazione relativo a un presunto spaccio di stupefacenti e prostituzione giunta al 112, ha identificato un uomo che si stava recando in un appartamento per un appuntamento con una prostituta dopo aver trovato un contatto telefonico su un annuncio online su un sito di incontri.

"Gli accertamenti esperiti dagli investigatori della Polizia di Stato - riferisce la Questura di Rieti - hanno consentito di individuare un sessantenne reatino, gravato da numerosi pregiudizi di polizia, quale assegnatario, da lunga data, dell'abitazione interessata, un alloggio di edilizia popolare a canone agevolato, risultato, peraltro, anche percettore del reddito di cittadinanza".

Durante la perquisizione gli investigatori hanno trovato in casa oltre all'uomo anche due donne di origini sudamericane che indossavano abiti succinti. Le successive indagini della Mobile hanno accertato che le due donne, una brasiliana e una colombiana, si prostituivano nell'appartamento.

Il gip del Tribunale di Rieti, accogliendo la richiesta del pm, ha emesso, quindi, la misura cautelare del sequestro preventivo dell'immobile in uso all'indagato, "con la finalità di interrompere l'attività criminosa ed allontanare l'uomo dall'abitazione che, ora, potrà essere riassegnata dall'Ente pubblico competente, ad un'altra persona effettivamente bisognosa".



