Vanno a ruba le 1927 medaglie della Zecca per l'As Roma

Straordinario successo per le medaglie che la Zecca dello Stato ha coniato per l'AS Roma. In meno di due ore dall'apertura, è andato esaurito il 70% delle medaglie disponibili. L'esclusiva medaglia in argento è a tiratura limitata di soli 1927 pezzi.

La medaglia, che celebra l'amore dei tifosi per la squadra capitolina fondata nel 1927, vede raffigurato, sul lato dritto, lo storico Lupo disegnato da Piero Gratton nel 1978 e, sul rovescio, la mappa di Roma Imperiale con tre stemmi in corrispondenza dei luoghi storici per il club: la prima sede in Via Uffici del Vicario, la sede in Via del Circo Massimo dal 1969 al 1988 e Campo Testaccio, leggendario stadio dal 1929 al 1940. Le medaglie possono essere acquistate, al prezzo di 100 euro l'una, sullo shop online IPZS, presso il negozio di Roma Spazio Verdi e negli AS Roma Store.



