Studente 15enne finisce nel Fiume Liri, salvato

I carabinieri della stazione di Isola del Liri stanno indagando per ricostruire le cause della caduta di uno studente di 15 anni nelle acque del fiume Liri, questa mattina mentre stava raggiungendo a piedi la scuola.

A rendersi conto di quanto stava accadendo è stato uno degli insegnanti che da lontano ha assistito alla scena ed ha subito avvertito i carabinieri, intervenuti con i Vigili del Fuoco.

Hanno recuperato lo studente riportandolo a riva: le sue condizioni sono buone. I carabinieri stanno rintracciando eventuali testimoni per capire se il ragazzo sia scivolato o sia finito in acqua tentando di saltare.



