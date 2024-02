Sit in contro stragi sulle strade sabato 3 febbraio a Roma

Al grido di "Basta stragi sulle strade!" si terrà un sit-in per la sicurezza stradale sabato 3 febbraio alle 11.00 a Piazza Irnerio, nel quartiere Boccea.

"Abbiamo bisogno del tuo aiuto per far approvare la proposta di legge Lazio Strade Sicure per ridurre il numero di incidenti stradali e salvare vite umane", dicono i proponenti, il consigliere regionale di Azione Alessio D'Amato, Claudia Finelli consigliera del XIII Municipio di Azione, Flavia De Gregorio e Francesco Carpano, consiglieri comunali di Azione.

All'iniziativa prenderà parte l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada aps - AIFVS.



