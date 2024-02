Schianto sull'A1 vicino a Cassino, due morti

Due morti per un incidente sull'A1 nel tratto compreso tra Cassino e Caianello verso Napoli, ora chiuso al traffico. Lo schianto mortale ha coinvolto due furgoni e le vittime, da quanto si apprende, erano a bordo dei due mezzi. Dalle prime informazioni, sembra che nell'incidente siano convolti due furgoni di cui uno per il trasporto merci e l'altro da 9 posti con alcuni passeggeri a bordo. Il primo nell'impatto si sarebbe ribaltato. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia stradale. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda verso Napoli e 2 km di coda verso Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA