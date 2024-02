Nasconde targa per passare a varco Ztl, denunciato

Ha nascosto la targa per accedere a un varco ztl del centro di Roma viaggiando con il portellone posteriore dell'auto sollevato. Ma quella scena è diventata virale e il conducente è stato rintracciato e denunciato dalla polizia locale. Gli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico sono risaliti all'uomo di 51 anni che aveva aperto il portellone dell'auto per nascondere la targa al passaggio al varco di piazza della Repubblica.

Dopo aver visionato un video pubblicato su una piattaforma social, nel quale veniva ripreso l'accaduto, sono riusciti in breve tempo a dare un nome al responsabile. Fondamentale l'analisi delle immagini delle telecamere. L'uomo,con precedenti specifici alle spalle, è stato denunciato per truffa e occultamento di targa.



