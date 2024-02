Lazio: Immobile torna con l'Atalanta, Zaccagni out

Per un Ciro Immobile che rientrerà in campo contro l'Atalanta scontata la squalifica, c'è un Mattia Zaccagni che rimarrà fuori. L'esterno della Lazio (anche lui squalificato nella scorsa partita contro il Napoli) non si è ancora ripreso dal problema all'alluce. Contro la Dea (domenica alle 18) il suo posto sarà preso da Felipe Anderson, dirottato a sinistra per far spazio a Isaksen sulla destra. I due supporteranno Immobile, che relegherà Castellanos in panchina.

In difesa si registra nuovamente l'assenza di Patric: lo spagnolo, infortunatosi alla spalla contro il Lecce, non sarà arruolabile per altre due settimane; lo sostituirà Mario Gila, in coppia con Romagnoli. L'unica defezione a centrocampo sarà quella di Cataldi, fermato dal Giudice sportivo dopo l'ammonizione ricevuta col Napoli.



