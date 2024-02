Grande attesa a Frosinone, tutto esaurito per il Milan

Stadio 'Benito Stirpe' tutto esaurito per la sfida di sabato alle 18 tra Frosinone e Milan. I biglietti sono stati polverizzati in poche ore, a conferma della grande attesa per una partita di enorme richiamo. Saranno quindi oltre 16mila gli spettatori che assisteranno alla gara tra due squadre in corsa per obiettivi contrapposti come la salvezza e la Champions League.

I tifosi rossoneri saranno oltre mille: riempiranno il settore ospiti ma tanti hanno trovato posto anche nella tribuna centrale ed est. Bisogna sottolineare che in Ciociaria ed in tutto il Lazio è folta la rappresentanza di sostenitori del Diavolo. Il Milan Club XIX di Frosinone, ad esempio, ha annunciato che sarà presente allo stadio senza esibire però striscioni e simboli per rispetto del pubblico frusinate.

Il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco potrà quindi contare sulla spinta dello stadio per cercare di sopperire all'emergenza infortunati e strappare un risultato positivo.

Attualmente sono dieci gli indisponibili (Kalaj, Marchizza, Oyono, Lusuardi, Lirola, Bonifazi, Zortea, Baez, Cuni ed Ibrahimovic). Decimata la difesa anche se Di Francesco potrà contare sull'ultimo arrivato Valeri, terzino sinistro prelevato dalla Cremonese. L'allenatore spera in extremis di recuperare qualche elemento.



