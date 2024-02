All'Opera di Roma Gianni Schicchi e L'heure espagnole

Segna il debutto operistico italiano del regista, scenografo e costumista berlinese Ersan Mondtag, considerato tra le firme più visionarie del teatro tedesco e che rappresenterà la Germania alla Biennale Arte di Venezia 2024, il dittico Gianni Schicchi di Giacomo Puccini / L'heure espagnole di Maurice Ravel, opere comiche in un atto con la direzione musicale di Michele Mariotti in scena al Teatro dell'Opera di Roma dal 7 al 16 febbraio (anteprima giovani il 4 febbraio).

La nuova produzione è la seconda tappa del "Trittico ricomposto", progetto triennale realizzato dalla Fondazione Capitolina in collaborazione con il Festival Puccini di Torre del Lago per il centenario nel 2024 della morte del compositore e che prevede la scomposizione del trittico pucciniano in tre dittici con autori diversi. Dopo Il tabarro/Il castello del Principe Barbablù firmato da Johannes Erath e andato in scena nel 2022 e ora con il doppio allestimento di Mondtag, il progetto si concluderà nel 2025 con Suor Angelica di Puccini e Il prigioniero di Dallapiccola affidati alla regia di Calixto Bieito. Mariotti è alla prima collaborazione con il trentaseienne regista berlinese. I suoi personaggi nascono da «idee fantastiche» proiettate in luoghi surreali, dalle linee espressioniste e dal cromatismo esasperato. Nei due titoli del dittico è impegnato un cast internazionale: nel ruolo di Gianni Schicchi il basso-baritono specializzato in ruoli buffi Carlo Lepore, Lauretta è il soprano Vuvu Mpofu; Zita il mezzosoprano Sonia Ganassi, Rinuccio il tenore Giovanni Sala. Tra i protagonisti de L'heure espagnole, il tenore Ya-Chung Huang è Torquemada e il mezzosoprano francese Karine Deshayes è Concepciòn. Gonzalve e Don Inigo Gomez sono il tenore Giovanni Sala e il basso-baritono Nicola Ulivieri. Il baritono Markus Werba è Ramiro. I costumi sono di Johanna Stenzel, le luci di Sascha Zauner e i video di Luis August Krawen; la drammaturgia è curata da Till Briegleb.



