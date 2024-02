A Cinecittà World è Carnevale

A Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della Tv di Roma, la festa più divertente e amata dell'anno con maschere, parate, carri, concorsi di costumi, spettacoli e una grande battaglia di coriandoli. Dal 3 al 25 febbraio il Parco apre il nuovo Villaggio di Carnevale a un prezzo speciale di 10 euro (e la possibilità di tornare gratis al Parco entro il 31 marzo) per festeggiare e sentirsi protagonista di un film. Ogni sera sulla Carnival Street, la strada principale del Parco, sfilano i carri tradizionali, realizzati in collaborazione con il Carnevale di Fano, e quelli del cinema con spettacolari Big Foot, le moto chopper, limousine, auto della Polizia, Transformer e Supereroi.

Ospite d'eccezione e madrina del Carnevale la showgirl e attrice Carmen Russo con il suo show dal vivo 'Carmen Live', che ripercorre le più belle canzoni italiane con un omaggio speciale a Raffaella Carrà.

Sempre in queste settimane di febbraio si inaugura anche il nuovo 'Hotel Transilvania', divertente e semiserio percorso horror ispirato all'omonimo film e alla leggenda del Conte Dracula. Tra le attrazioni disponibili: la Guerra dei Mondi, esperienza di realtà virtuale sul set del noto film di fantascienza; Saltopazzo, dove provare l'ebbrezza di un salto nel vuoto da 2 a 6 metri; la Sala Giochi e il Truccabimbi di Carnevale. Per i più piccoli arrivano il pipistrello parlante Bat Pat e il Signor Acqua, protagonista dei libri di Agostino Traini 'Il Mondo del Signor Acqua', editi in Italia da Mondadori Libri per Piemme. I due simpatici personaggi, su licenza di Atlantyca Entertainment, accoglieranno i bimbi per tutto il mese.

L'apertura completa di Cinecittà World sarà sabato 2 marzo, quando il sipario si aprirà sulle 6 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland e Il Regno del Ghiaccio) con 40 attrazioni e 6 spettacoli live al giorno. Tra le novità della stagione lo spettacolo acrobatico 'No Gravity', ideato e diretto da Emiliano Pellisari, che porta in scena i più grandi duelli della storia del cinema, da Star Wars a Spiderman, passando per Avengers, Frozen e Harry Potter.



