Gualtieri inaugura Zona con limite 30 km l'ora,'Roma ne avrà 70'

Arriva una nuova zona con il limite di 30 km l'ora alla periferia di Roma, una delle prime tra le 70 che il Campidoglio progetta di istituire nella Capitale. Ad inaugurarla a Casal Monastero, quartiere nel quadrante nord-est, fuori del Grande raccordo anulare, è stato il sindaco Roberto Gualtieri insieme all'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e al presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti. La "Zona 30" è stata istituita in via Ratto delle Sabine, l'asse viario centrale di Casal Monastero che è stato riqualificato: la parte centrale della strada di fronte a una scuola e a una chiesa, prima adibita a parcheggi, è stata trasformata in un'area a prato, con panchine e spazi di aggregazione; la nuova segnaletica verticale e orizzontale indica il limite di velocità a 30 all'ora.

"Siamo qui - ha detto Patanè - per inaugurare una isola ambientale, una zona 30. A Roma ne abbiamo ipotizzate circa 70, zone dove sarà possibile la pedonalità e la ciclabilità, e dove sarà possibile andare anche in promiscuo".

"Sono contentissimo di vedere e far vedere come può cambiare in meglio lo spazio urbano anche con interventi 'leggeri' - ha affermato Gualtieri - Può cambiare la sicurezza e il rapporto con lo spazio in cui abitiamo. È una delle zone 30 che vogliamo diffondere in tutta la citta, ma non è solo un luogo di abbassamento della velocità ma un recupero dello spazio, con il verde. L'abbassamento della velocita rende la strada più abbordabile. Questo quartiere per noi è importantissimo, stiamo facendo tanti interventi: oltre il Gra stiamo intervenendo in modo prioritario perché è una zona della città che è stata un po' abbandonata. Per noi fare questo e altri interventi è fare un passo avanti. Non solo tappare le buche, perché Roma deve essere non solo aggiustata ma trasformata".



