Contrasti e colori, le alchimie sonore di Nitai Hershkovits

Un' alchimia di atmosfere sonore dove il jazz si intreccia alla tradizione classica e alla musica colta, in un accumulo continuo di suggestioni create dalle ampie aperture all' improvvisazione. Il pianista Nitai Hershkovits racconta nel suo quinto album ''Call on the old wise'' dove lo ha portato la sua ricerca. Il musicista israeliano, già affermato nel panorama internazionale, sarà alla Casa del Jazz il 2 febbraio per la prima delle due date italiane del tour - l' altra è il 5 a Bolzano - per presentare il suo esordio discografico in solo con Ecm. ''Il disco - spiega all' ANSA - illustra il punto di arrivo attuale delle mie esplorazioni di forme e strutture. Guardando indietro, mostra anche le diverse influenze e scelte artistiche di cui non ero pienamente consapevole finché non ho ascoltato i brani uno dopo l'altro. È un tentativo di rendere accessibile la musica strumentale usando mezzi semplici come gli opposti, i colori… piuttosto che usare termini musicali come note, accordi, armonia''.

Hershkovits, 35 anni, ha cominciato a frequentare Roma saltuariamente dal 2012, con diverse band nel corso degli anni.

''Non vedo l'ora di incontrare i miei fan italiani e di mangiare il buon cibo che solo l'Italia sa offrire'' dice. Del suo ultimo lavoro con la supervisione di Manfred Eicher, il fondatore della mitica etichetta, ricorda la rapidità e la chiarezza di idee che lo hanno caratterizzato. ''La sessione di registrazione è stata magica. Manfred è attento e disponibile, e suonare con lui in sala ha già reso il mio modo di suonare diverso nel miglior modo possibile. Non abbiamo quasi parlato, abbiamo solo ascoltato la musica e scelto 18 dei 40 brani che ho registrato''. Nitai Hershkovits preferisce non esprimersi su che cosa prova a esibirsi in un momento in cui il suo paese è impegnato in una guerra sanguinosa con Hamas dopo il massacro di civili israeliani compiuto il 7 ottobre. ''Vorrei davvero tenere separate la politica dalla musica. Mi limito a dire che spero si arrivi presto alla pace e che entrambi i governi genocidiari si dimettano immediatamente''.



