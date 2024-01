Carta Bianca a Bellocchio alla Casa del Cinema di Roma

La Fondazione Cinema per Roma presenta il programma di febbraio della Casa del Cinema. Dal 1° al 24, Carta Bianca a Marco Bellocchio: il cineasta ha selezionato per il pubblico sei grandi classici che hanno influenzato il suo immaginario, a opera di maestri come Friedrich Wilhelm Murnau, Charlie Chaplin, Orson Welles, Carl Theodor Dreyer, Federico Fellini e Robert Bresson. La rassegna sarà inaugurata, giovedì 1° febbraio alle ore 19.30, dallo stesso Bellocchio che presenterà agli spettatori la sua Carta Bianca prima della proiezione di Quarto potere. Seguiranno altre cinque pietre miliari della storia della settima arte a opera di maestri come Friedrich Wilhelm Murnau (Nosferatu), Charlie Chaplin (Il grande dittatore), Carl Theodor Dreyer (Dies Irae), Federico Fellini (I vitelloni) e Robert Bresson (Un condannato a morte è fuggito).

Il programma ospiterà inoltre una retrospettiva di sette titoli provenienti dall'opera di Bellocchio, due dei quali saranno presentati dal regista e dai protagonisti: Fabrizio Gifuni, al termine della giornata dedicata alle serie Esterno notte (domenica 4 febbraio), e Michele Placido, prima della proiezione di Marcia trionfale (lunedì 12 febbraio ore 19.30).

In retrospettiva ci saranno anche I pugni in tasca, esordio alla regia di Bellocchio, L'ora di religione, menzione speciale al Festival di Cannes, Buongiorno, notte, con uno straordinario Roberto Herlitzka, Vincere, premiato con il David di Donatello, e Marx può aspettare, proiettato in occasione del conferimento al regista della Palma d'Oro Onoraria.

Dal 1° al 28 febbraio, avrà luogo la rassegna lovestories, un viaggio lungo ottanta anni attraverso dodici memorabili storie d'amore che hanno emozionato gli spettatori di tutto il mondo.

Infine, la Casa del Cinema proporrà nel suo programma due titoli per festeggiare il compleanno di altrettanti grandi registi recentemente scomparsi: Otar Ioseliani (2 febbraio) e Giuliano Montaldo (22 febbraio).



