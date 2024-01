'Via la celtica a Acca Larentia', Lega e Fdi lasciano l'aula

Via la celtica, via le scritte, e via la marcia pomeridiana con i saluti romani. Il consiglio del settimo municipio di Roma approva la risoluzione su Acca Larentia, votata dal Pd da Iv e dal M5s. Mentre il centrodestra esce dall'aula.

Dopo le polemiche e le denunce per i saluti romani nel giorno della commemorazione di Acca Larentia, il Municipio settimo di Roma preme sull'acceleratore per cambiare le regole sulla manifestazione che CasaPound svolge ogni anno il 7 gennaio, nella giornata della commemorazione dei tre giovani uccisi davanti alla sezione del Msi, partendo anche dai simboli. E lo fa con una risoluzione, prima passata in commissione, poi votata questa mattina in aula, per eliminare la celtica e i murales, disegnati nell'area, e impedire anche che a CasaPound, invitando il sindaco Gualtieri a interloquire con la prefettura in questo senso, sia concesso di svolgere la parata pomeridiana che ogni anno porta alle polemiche per i saluti romani e il 'presente'.

L'atto della maggioranza dem non è stato però accolto da tutti. Infatti Fratelli d'Italia ha prima votato contro in commissione e oggi, assieme alla Lega e al consigliere di Forza Italia passato da pochi mesi al gruppo misto, ha deciso di lasciare l'aula. "Non era più possibile avere quella celtica, così come vedere i saluti romani. La risoluzione su Acca Larentia è passata con i nostri voti e con quelli di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle. Dispiace molto il fatto che il centrodestra sia uscito dall'aula e che durante tutta la seduta consiliare, abbia svilito la discussione". Lo dice all'ANSA Fabrizio Grant, consigliere Pd, primo firmatario della risoluzione assieme alla collega dem Rosa Ferraro. "Ci hanno accusato di strumentalizzare i morti mentre noi le cerimonie istituzionali, per ricordare le vittime, le abbiamo fatte e le continueremo a fare", sottolinea Grant che parlando del gesto della destra, ha aggiunto: "Pe loro è un eterno ritorno.

Strumentalizzano la vicenda.

Noi ci prendiamo la responsabilità di non avere fatto prima questo passo, ma il loro è un vittimismo che ha sinceramente stancato. Governiamo la città e ci prendiamo le nostre responsabilità. Loro sono al governo nazionale e regionale - precisa -, se le prendano anche loro".

