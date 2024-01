Sos nuova ciclabile Fiumicino,'a rischio per inciviltà'

La nuova ciclabile lungo il Tevere non è ancora stata completata ma bikers e pedoni ci passano già sopra, calpestando il manto fresco, rischiando di rovinarla e pregiudicarla. L'Amministrazione comunale di Fiumicino lancia un appello a ciclisti e pedoni affinché non sia messa a rischio la realizzazione del nuovo tratto di ciclabile, in corso lungo l'argine del Tevere, da Parco Leonardo fino al confine con il Comune di Roma. "Stanno proseguendo i lavori per il completamento della ciclabile che da Fiumicino si collega a Roma, ma la ditta incaricata sta riscontrando delle problematiche derivanti dall'inciviltà di alcuni cittadini noncuranti del bene comune - afferma l'Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati - Nonostante il divieto di accesso e le transenne poste all'inizio del tratto sottoposto a manutenzione, alcuni ciclisti e pedoni, calpestano il manto fresco, rovinandolo irrimediabilmente. Quel percorso, prima dell'inizio dei lavori, era un sentiero impervio attraversato da un fitto canneto quindi non accessibile. Invito i cittadini, per una migliore e più rapida risoluzione dei lavori, a rispettare il divieto e di attendere il termine dei lavori per poter godere, insieme a tutta la comunità, di uno strumento indispensabile per incentivare la mobilità alternativa".





