Intimidazioni,estorsioni e spaccio a Latina,8 misure cautelari

La polizia di Stato di Latina sta eseguendo otto misure cautelari nei confronti di altrettante persone per i reati di turbata libertà degli incanti ed estorsione aggravati dal metodo mafioso, diversi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per trasferimento fraudolento di valori. Le indagini sono state condotte dai poliziotti della squadra mobile con il coordinamento della dda di Roma ed hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza sulla commissione di una serie di atti intimidatori realizzati tra il 2016 ed il 2020, veicolati anche tramite i social network, che hanno inciso negativamente sull'aggiudicazione del primo chiosco del lungomare di Latina e sulla libera attività esercitata dai gestori degli altri esercizi pubblici di ristorazione della zona.

Sono stati anche raccolti gravi indizi sull'attività di spaccio di stupefacenti gestita da uno degli indagati, consentendo di ricostruire l'utilizzo di metodi intimidatori impiegati per la riscossione dei crediti insoluti. E sono stati acquisiti gravi indizi pure su alcuni episodi di spaccio di stupefacenti e di recupero con metodi violenti dei relativi crediti da parte di altri tre indagati, nonché sulla intestazione fittizia in capo ad un altro indagato di una società gestita di fatto da un altro soggetto.

Le misure in corso di esecuzione vanno dalla custodia in carcere per due delle persone dedite allo spaccio di stupefacenti, sino agli arresti domiciliari disposti per tre indagati per i reati di turbata libertà degli incanti e di estorsione aggravati dal metodo mafioso ed all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria riguardo ad altri tre indagati.



