Commissione Roma, sì a 250 mila euro per Cinema America 2024

La commissione capitolina Cultura presieduta da Erica Battaglia ha dato parere positivo, solo con i voti della maggioranza, alla delibera che destina 250 mila euro di contributi alla Fondazione Piccolo America, per l'edizione 2024 del 'Cinema in Piazza'. La delibera è stata illustrata dall'assessore Miguel Gotor. Da parte dell'opposizione, in particolare FdI e M5s - non sono mancate polemiche sulle rendicontazioni della passata edizione; anche una consigliera Pd, Antonella Melito, ha chiesto delucidazioni di natura politica sul metodo portato avanti dall'amministrazione.

Gotor ha ricordato l'importanza del ruolo non solo culturale ma anche socio-aggregativo delle arene cinematografiche: "Abbiamo anche inteso valorizzare e potenziare le competenze consolidate e riconosciute - ha detto - sia con la selezione di specifiche progettualità con avviso pubblico, sia, ed è questo il caso, col sostegno diretto. L'America riveste ormai un ruolo primario nel patrimonio immateriale e culturale della città, per il recupero dello spazio urbano pubblico con ampia aggregazione e partecipazione socioculturale; come esperienza ha carattere di esclusività, unico e innovativo percorso di rigenerazione culturale del tessuto urbano della città". "L'edizione 2024 - ha detto ancora - prevede la realizzazione di proiezioni gratuite nelle 3 aree di San Cosimato dal 1 giugno al 14 luglio, Cervelletta dal 6 giugno al 14 luglio, Monte Ciocci dall'8 giugno al 14 luglio. Il costo complessivo del progetto è di 600 mila euro, mentre le entrate sono di 350 mila euro da contributi da altri soggetti pubblici e privati e risorse proprie della Fondazione. Il contributo richiesto a Roma Capitale è di 250 mila euro da distribuire sulle tre arene".



