Aveva 4 kg di droga, arrestato un minorenne nel Viterbese

La droga, proveniente dal Marocco, era confezionata in panetti pronti per lo spaccio. A finire in manette un minorenne fermato dai militari della guardia di finanza durante un controllo a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo.

A tradire il giovane è stato il suo atteggiamento carico di nervosismo quando ha visto gli agenti.

I militari insospettiti lo hanno fermato, e da questo il rinvenimento del grosso quantitativo di droga.

Al ragazzo sono stati sequestrati 4 kg di droga, 700 euro in contanti e il cellulare che aveva addosso.

Per il minorenne è scattato l'arresto e il deferimento al tribunale per minori di Roma.

Gli inquirenti stanno tuttora indagando per capire come la droga sia giunta in Italia, e le modalità con cui sarebbe stata smerciata.



