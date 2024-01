Vendeva segreti a russi: pg militare, confermare 30 anni a Biot

Il pg della Corte d'Appello militare di Roma ha chiesto la conferma della condanna a 30 anni di carcere per Walter Biot, il capitano di Fregata, accusato di avere ceduto, in cambio di denaro, notizie coperte da segreto ad un funzionario dell'ambasciata russa.

Biot venne arrestato in flagranza di reato il 30 marzo del 2021. Per questa vicenda Biot nei giorni scorsi è stato condannato in primo grado anche dalla Corte d'assise ordinaria a 20 anni.

Il pg militare Vincenzo Ferrante contesta all'imputato una serie di reati tra cui la rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio e procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio. La sentenza è attesa in giornata.



