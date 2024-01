Tribunale dichiara decaduto sindaco di Villa Santa Lucia

Il Tribunale di Cassino ha dichiarato oggi la decadenza di Orazio Capraro dalla carica di sindaco del Comune di Villa Santa Lucia (Frosinone). È stato considerato incompatibile perché è parte in una causa contro il Comune nella quale c'è una richiesta di risarcimento.

La causa venne intentata tre mesi prima delle elezioni dall'allora sindaco Antonio Iannarelli, predecessore di Capraro.

Una volta insediato il nuovo Consiglio comunale, l'Aula esaminò le cause di incompatibilità degli eletti e respinse quella nei confronti del sindaco ritenendo che la causa fosse stata intentata in maniera pretestuosa, proprio per avere uno strumento giuridico con cui invalidarne l'elezione in caso di vittoria.

L'opposizione segnalò la cosa al Tribunale di Cassino che nel giudizio elettorale ha ritenuto ora che la questione sollevata non sia manifestamente infondata ed ha dichiarato decaduto il sindaco.

"Rispetto la decisione che tuttavia non condivido - ha commentato il sindaco -. Rassicuro la cittadinanza che il sottoscritto e l'amministrazione democraticamente eletta dai cittadini, continueremo tranquillamente ad operare, visto che con l' appello, sino alla decisione definitiva, l'esecutività della sentenza è sospesa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA