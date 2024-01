Panchina d'Argento a Fabio Grosso, 'merito del Frosinone'

A Coverciano Fabio Grosso ha vinto la Panchina d'Argento maschile per la stagione 2022-23 con 22 voti, al secondo posto Claudio Ranieri al Cagliari con 16 voti e al terzo posto Alberto Gilardino con 6 voti: "E' un premio che mi fa molto piacere ricevere. Ogni volta che lo vedrò mi riporterà agli anni di Frosinone, un percorso lunghissimo e bellissimo che s'è concluso in maniera splendida - ha sottolineato Fabio Grosso -. Stirpe e Angelozzi ci hanno permesso di cogliere questa occasione. Grazie ancora, spero ci saranno altre occasioni".

Per quanto riguarda la Panchina d'Oro Serie C è stata vinta dall'allenatore del Catanzaro Vincenzo Vivarini con 35 voti, al secondo posto Luciano Foschi al Lecco con 8 voti e al terzo posto Aimo Diana alla Reggiana con 5 voti: "E' una grossa soddisfazione e c'è solo da ringraziare, innanzitutto i miei colleghi - le parole di Vivarini -. Lo scorso anno c'è stato un campionato di livello davvero alto e noi ci siamo comportati nel modo giusto. Grazie della fiducia che mi avete riposto: un ringraziamento :speciale va alla città di Catanzaro che ci ha supportato. Abbiamo disputato un campionato importante, ma soprattutto c'è stata l'unione tra città e squadra, una simbiosi che ci ha dato davvero tanto coraggio. Ringrazio innanzitutto la città, poi a ruota ci sono il presidente, i direttori, il mio staff e poi i miei ragazzi che hanno disputato un anno sopra le righe".



