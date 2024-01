Investita sulle strisce in centro a Roma, muore una suora

E' morta in ospedale una suora di 75 anni investita sabato pomeriggio al centro di Roma. L'incidente è avvenuto a largo Brancaccio, in zona Merulana, intorno alle 16. Alla guida dell'auto un filippino di 35 anni che si è fermato a prestare soccorso ed è risultato negativo ai test alcolemici effettuati sul posto.

Dai primi accertamenti sembra che la suora stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta. I rilievi sono stati eseguiti dal Gruppo I Trevi della polizia locale che sta svolgendo indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Era a Roma per alcune commissioni e probabilmente si stava dirigendo alla stazione per prendere il treno suor Flora Di Guglielmo quando è stata investita dall'auto a largo Brancaccio.

Lutto tra le suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue, in provincia di Latina, dove l'anziana viveva da cinque anni dopo aver insegnato per un lunghissimo periodo ai bambini dell'istituto Merlini di Viterbo.

"Siamo sconvolte per quello che è accaduto - dicono dalla comunità religiosa - viveva qui da cinque anni e si occupava della segreteria. Era una suora allegra, serena che trasmetteva gioia a tutti quelli che le stavano attorno".

